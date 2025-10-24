Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Зеленский призвал участников "коалиции желающих" помочь в импорте газа

    Зеленский призвал участников коалиции желающих помочь в импорте газа

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал участников "коалиции желающих" помочь финансировать необходимый объем импорта газа на предстоящую зиму.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил в начале заседания коалиции.

    "Наша команда предоставит вашим командам ключевые меры для помощи нашему энергетическому сектору, и это касается оборудования и других предметов, а также мы говорим о газе. Да, нам нужно значительное количество импортного газа на предстоящую зиму, потому что Россия наносит удар по нашему производству, и мы уже работаем с Норвегией, которая очень помогает в этом. И я призываю всех, кто понимает этот приоритет, помочь нам финансировать необходимый объем импорта", - сказал Зеленский.

    Также украинский президент призвал каждую страну, которая имеет систему ПВО Patriot, рассмотреть с "практической точки зрения" изменение очереди в порядке получения этих систем. По его словам, в Европе уже есть значительное количество систем, которые "просто находятся в режиме ожидания", а Украина могла бы использовать их для защиты жизней.

    Кроме того Зеленский отметил, что он готов встретиться с российской стороной в любом значимом формате, однако вопрос территориальной целостности не должен "поощрять любую будущую агрессию в войне".

    "Не давайте России никаких оснований думать, что она может закончить эту войну с любым результатом, который будет несправедливым для всех нас. Только сильное и справедливое решение для окончания войны будет действительно эффективным", - подчеркнул он.

