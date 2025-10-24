Zelenski "Könüllülər Koalisiyası"ndan qazla bağlı kömək istəyib
- 24 oktyabr, 2025
- 21:17
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Könüllülər Koalisiyası"na üzv dövlətlərini qarşıdan gələn qış mövsümü üçün lazımi miqdarda qaz idxalını maliyyələşdirməyə kömək etməyə çağırıb.
"Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə koalisiyanın iclasının əvvəlində bildirib.
"Enerji sektorumuzu dəstəkləmək üçün komandalarınıza əsas tədbirlər barədə məlumat təqdim edəcəyik, buraya avadanlıq və digər əşyalar daxildir, biz həmçinin qazdan danışırıq. Bəli, qarşıdan gələn qış üçün xeyli miqdarda qaz idxal etməyə ehtiyacımız var, çünki Rusiya istehsalımıza zərbələr endirir. Biz artıq Norveçlə işləyirik və bu, çox yardım edir. Mən bu prioriteti başa düşən hər kəsi lazımi idxal həcmini maliyyələşdirməyimizə kömək etməyə çağırıram", - Zelenski deyib.
Ukrayna Prezidenti həmçinin "Patriot" hava hücumundan müdafiə sisteminə malik olan hər bir ölkəni bu sistemləri alacaqları sıranı "praktik baxımdan" dəyişdirməyi düşünməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə, Avropada artıq sadəcə gözləmə rejimində olan xeyli sayda belə sistem var və Ukrayna onlardan insanların həyatını qorumaq üçün istifadə edə bilər.
Bundan əlavə, Zelenski qeyd edib ki, Rusiya tərəfi ilə istənilən mənalı formatda görüşməyə hazırdır, lakin ərazi bütövlüyü məsələsi gələcəkdə müharibədə hər hansı bir təcavüzü təşviq etməməlidir.
"Rusiyaya bu müharibəni hamımız üçün ədalətsiz olacaq hər hansı bir nəticə ilə başa vura biləcəyini düşünmək üçün heç bir səbəb verməyin. Müharibəyə son qoymaq üçün yalnız güclü və ədalətli həll yolu həqiqətən təsirli olacaq", - o vurğulayıb.