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    Зеленский: При массированной атаке на Украину сегодня погибли 25 человек

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 21:47
    Зеленский: При массированной атаке на Украину сегодня погибли 25 человек

    В результате сегодняшнего массированного российского удара по Украине погибли 25 человек, около 100 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

    "В целом число погибших после этого массированного удара по Украине – 25 человек. Сто человек ранены. Удар был комбинированным: много баллистических ракет, много крылатых ракет, "шахеды". Днем были новые удары "шахедами" и авиационными бомбами", – сказал он.

    Украинский лидер подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на РФ, а также принятия дополнительных мер в поддержку Украины, включая ПВО.

    "Очень рассчитываем на оперативные поставки от партнеров, на достаточное производство. Со всеми, кто принимает решения, мы постоянно на связи. График поставок должен быть обеспечен", – резюмировал он.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
    Zelenski: Bu gün Ukraynaya endirilən kütləvi zərbələr nəticəsində 25 nəfər ölüb
    Zelenskyy: 25 killed, around 100 injured in Russian strikes on Ukraine
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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