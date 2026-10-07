Зеленский: При массированной атаке на Украину сегодня погибли 25 человек

В результате сегодняшнего массированного российского удара по Украине погибли 25 человек, около 100 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"В целом число погибших после этого массированного удара по Украине – 25 человек. Сто человек ранены. Удар был комбинированным: много баллистических ракет, много крылатых ракет, "шахеды". Днем были новые удары "шахедами" и авиационными бомбами", – сказал он.

Украинский лидер подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на РФ, а также принятия дополнительных мер в поддержку Украины, включая ПВО.

"Очень рассчитываем на оперативные поставки от партнеров, на достаточное производство. Со всеми, кто принимает решения, мы постоянно на связи. График поставок должен быть обеспечен", – резюмировал он.