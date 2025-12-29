Зеленский предложил Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Белого дома Дональду Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил сам Зеленский, отвечая на вопросы журналистов во Флориде.

    "Вчера утвердили с президентом США, что у нас будут сильные гарантии безопасности. Действительно - это не навсегда, в документах это на 15 лет с возможностью продления", - отметил украинский лидер.

    По словам Зеленского, он поднял вопрос о более долгом сроке гарантий, и президент США обещал подумать над этим предложением.

    "Я сказал ему [Трампу - ред.], что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были более длительные - 30-40-50 лет", - сказал Зеленский.

    Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп принял в своей резиденции в Мар-а-Лаго, штат Флорида, украинского лидера Владимира Зеленского.

