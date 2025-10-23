Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Зеленский: Предлагаем Европе изменить порядок очереди по поставкам Patriot

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 17:15
    Зеленский: Предлагаем Европе изменить порядок очереди по поставкам Patriot

    Украина предлагает Европе изменить порядок очереди по поставкам систем ПВО Patriot, поскольку некоторые страны из системами не используют их так, как украинская сторона.

    Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время участия в заседании Европейского совета.

    "Мы говорили с правительством Соединенных Штатов и оборонными компаниями по системам Patriot. Даже когда мы платим за системы, и даже когда мы платим за такие ракеты, и Европа платит, все равно есть очередь на ожидание поставок, и некоторые страны впереди нас, и некоторые страны уже имеют системы Patriot. Но, к счастью, они не должны использовать их таким образом, как используем мы, и мы предлагаем изменить порядок", - сказал он.

    По его словам, Украина получит системы сейчас, и готова отдать их обратно или заменить, когда наступит ее очередь.

    Также президент призвал партнеров сфокусироваться на программе PURL в ноябре.

    Владимир Зеленский ПВО Patriot программа PURL Украина
    UKrayna "Patriot" tədarükü üçün növbə qaydasını dəyişdirməyi təklif edir

    Последние новости

    17:40

    Трамп: Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать частью Соглашений Авраама

    Другие страны
    17:40

    Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины

    Другие страны
    17:40

    До конца года Украина рассчитывает получить финансовую помощь на $15 млрд

    В регионе
    17:31

    Трамп заявил о планах посетить сектор Газа

    Другие страны
    17:30

    Эквадор назначил нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:18

    Пезешкиан: Город Урмия некогда был иранским Парижем, вот во что мы его превратили

    В регионе
    17:15

    Зеленский: Предлагаем Европе изменить порядок очереди по поставкам Patriot

    Другие страны
    17:12
    Фото

    Репатриированные из Сирии граждане размещены в соцучреждении

    Социальная защита
    17:03

    Трамп: Израиль потеряет поддержку США, если попытается аннексировать Западный берег

    Другие страны
    Лента новостей