Зеленский: Предлагаем Европе изменить порядок очереди по поставкам Patriot

Украина предлагает Европе изменить порядок очереди по поставкам систем ПВО Patriot, поскольку некоторые страны из системами не используют их так, как украинская сторона.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время участия в заседании Европейского совета.

"Мы говорили с правительством Соединенных Штатов и оборонными компаниями по системам Patriot. Даже когда мы платим за системы, и даже когда мы платим за такие ракеты, и Европа платит, все равно есть очередь на ожидание поставок, и некоторые страны впереди нас, и некоторые страны уже имеют системы Patriot. Но, к счастью, они не должны использовать их таким образом, как используем мы, и мы предлагаем изменить порядок", - сказал он.

По его словам, Украина получит системы сейчас, и готова отдать их обратно или заменить, когда наступит ее очередь.

Также президент призвал партнеров сфокусироваться на программе PURL в ноябре.