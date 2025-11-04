Зеленский: Потеря позиций не страшна, если сохранен личный состав

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к командованию армии.

Как передает восточноевропейское бюро Report, 3 ноября во время встречи с группой журналистов в своем кабинете он призвал военных командиров не бояться говорить правду.

"Командиры не должны бояться сообщать о потере позиций на передовой. Их главная задача - сохранить личный состав. Если ты сохранил личный состав - молодец. Потому что, имея людей, ты сможешь восстановить позиции. Но если личного состава нет - это уже совсем другая ситуация", - подчеркнул он.