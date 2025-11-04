Зеленский: Потеря позиций не страшна, если сохранен личный состав
Другие страны
- 04 ноября, 2025
- 00:21
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к командованию армии.
Как передает восточноевропейское бюро Report, 3 ноября во время встречи с группой журналистов в своем кабинете он призвал военных командиров не бояться говорить правду.
"Командиры не должны бояться сообщать о потере позиций на передовой. Их главная задача - сохранить личный состав. Если ты сохранил личный состав - молодец. Потому что, имея людей, ты сможешь восстановить позиции. Но если личного состава нет - это уже совсем другая ситуация", - подчеркнул он.
Последние новости
00:49
США лишь частично профинансируют программу продпомощи населению из-за шатдаунаДругие страны
00:21
Зеленский: Потеря позиций не страшна, если сохранен личный составДругие страны
00:18
Фон дер Ляйен: ЕС предоставит экстренную энергетическую помощь УкраинеДругие страны
00:12
Telegraph: Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа в передаче перед выборамиДругие страны
00:06
Зеленский: Украина наладит массовое производство ракет "Фламинго"Другие страны
23:55
Армия Израиля ликвидировала еще двух боевиков "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
23:40
Фото
Гражданам Азербайджана в Нью-Йорке оказаны выездные консульские услугиВнешняя политика
23:22
Генсек ООН поблагодарил Катар за роль в прекращении огня в ГазеДругие страны
23:09