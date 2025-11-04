Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Зеленский: Потеря позиций не страшна, если сохранен личный состав

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 00:21
    Зеленский: Потеря позиций не страшна, если сохранен личный состав

    Президент Украины Владимир Зеленский обратился к командованию армии.

    Как передает восточноевропейское бюро Report, 3 ноября во время встречи с группой журналистов в своем кабинете он призвал военных командиров не бояться говорить правду.

    "Командиры не должны бояться сообщать о потере позиций на передовой. Их главная задача - сохранить личный состав. Если ты сохранил личный состав - молодец. Потому что, имея людей, ты сможешь восстановить позиции. Но если личного состава нет - это уже совсем другая ситуация", - подчеркнул он.

