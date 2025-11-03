İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Zelenski ordunun komandir heyətinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 23:57
    Zelenski ordunun komandir heyətinə çağırış edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ordunun komandir heyətinə çağırış edib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, o, noyabrın 3-də kabinetində bir qrup jurnalistlərlə görüşündə orduya çağırış edərək bildirib ki, komandir heyəti gerçəkləri açıqlamaqdan çəkinməsinlər.

    "Komandirlər ön xətdə mövqelərin itirilməsi barədə məlumat verməkdən qorxmalı deyillər. Onların əsas vəzifəsi şəxsi heyətin qorunmasıdır. Şəxsi heyəti qorudunsa, afərin olsun. Çünki şəxsi heyətin varsa, sən sonra vəziyyəti necə bərpa edəcəyini həll edə bilərsən. Amma şəxsi heyətin yoxdursa, bu başqa vəziyyət deməkdir"-deyə, o, əlavə edib.

    Volodimir Zelenski Ukrayna ordu

    Son xəbərlər

    23:57

    Zelenski ordunun komandir heyətinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    23:40
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Tarixi abidələr sübut edir ki, Dərələyəzin köklü sakinləri azərbaycanlılardır

    Daxili siyasət
    23:24
    Foto

    Nyu-Yorkda yaşayan azərbaycanlılar üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Xarici siyasət
    23:06

    Kolumbiyada polis idarəsi yaxınlığında baş verən partlayışda iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    22:57

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Yaxşıya doğru dəyişəcəyimizə inanıram"

    Futbol
    22:52

    Özbəkistan ABŞ vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    22:48

    BMT TŞ-yə sədirlik Syerra-Leoneyə keçib

    Digər ölkələr
    22:31

    NBC: ABŞ-də demokratlar Pelosinin siyasətdən getməsinə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    22:22

    İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti