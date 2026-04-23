    Зеленский: Потери РФ от ударов по инфраструктуре исчисляются миллиардами

    Потери России от украинских ударов по энергетической инфраструктуре исчисляются десятками миллиардов долларов США.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украину, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, ВСУ наносят удары по болезненной для России инфраструктуре.

    "Что касается наших ответов на российские удары по нашей энергетике - безусловно, они зеркальные. Мы атакуем то, что болезненно для России <...> На сегодняшний день их ущерб измеряется уже десятками миллиардов. Это критические потери", - сказал Зеленский.

    При этом он добавил, что удары по российской энергоинфраструктуре в качестве зеркальных мер будут продолжены, поскольку это "один из возможных путей давления" на Москву.

    Zelenski: Rusiyanın enerji infrastrukturuna endirilən zərbələrin zərəri on milyardlarla dollardır

    Последние новости

    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    20:30

    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    Инфраструктура
    20:24

    Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образования

    Внешняя политика
    20:09

    ЕС не видит условий для возможного смягчения санкций против Ирана

    Другие страны
    Лента новостей