Зеленский: Потери РФ от ударов по инфраструктуре исчисляются миллиардами

Потери России от украинских ударов по энергетической инфраструктуре исчисляются десятками миллиардов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украину, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, ВСУ наносят удары по болезненной для России инфраструктуре.

"Что касается наших ответов на российские удары по нашей энергетике - безусловно, они зеркальные. Мы атакуем то, что болезненно для России <...> На сегодняшний день их ущерб измеряется уже десятками миллиардов. Это критические потери", - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что удары по российской энергоинфраструктуре в качестве зеркальных мер будут продолжены, поскольку это "один из возможных путей давления" на Москву.