Зеленский: Потери РФ от ударов по инфраструктуре исчисляются миллиардами
Другие страны
- 23 апреля, 2026
- 15:45
Потери России от украинских ударов по энергетической инфраструктуре исчисляются десятками миллиардов долларов США.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украину, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, ВСУ наносят удары по болезненной для России инфраструктуре.
"Что касается наших ответов на российские удары по нашей энергетике - безусловно, они зеркальные. Мы атакуем то, что болезненно для России <...> На сегодняшний день их ущерб измеряется уже десятками миллиардов. Это критические потери", - сказал Зеленский.
При этом он добавил, что удары по российской энергоинфраструктуре в качестве зеркальных мер будут продолжены, поскольку это "один из возможных путей давления" на Москву.
Последние новости
21:34
При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человекДругие страны
21:17
В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 кмИнфраструктура
21:08
МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания враждыВ регионе
20:53
ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минераламДругие страны
20:48
Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультацииВнешняя политика
20:44
БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости АрменииВнешняя политика
20:30
В Ханкенди запускают городские автобусные маршрутыИнфраструктура
20:24
Греция и Азербайджан обсудили сотрудничество в сфере образованияВнешняя политика
20:09