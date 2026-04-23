    • 23 aprel, 2026
    • 16:12
    Zelenski: Rusiyanın enerji infrastrukturuna endirilən zərbələrin zərəri on milyardlarla dollardır

    Ukraynanın Rusiyanın enerji infrastrukturuna endirdiyi zərbələr nəticəsində onun itkiləri on milyardlarla ABŞ dolları ilə ölçülür.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya üçün ağrılı olan infrastruktura zərbələr endirir.

    "Bizim enerji infrastrukturumuza Rusiyanın endirdiyi zərbələrə cavablarımıza gəlincə - şübhəsiz ki, onlar qarşılıqlıdır. Biz Rusiya üçün ağrılı olan hədəflərə hücum edirik. Bu günə qədər onların zərəri on milyardlarla ölçülür. Bunlar kritik itkilərdir", - Zelenski bildirib.

    Bununla yanaşı, o əlavə edib ki, cavab tədbirləri olaraq Rusiyanın enerji infrastrukturuna zərbələr davam etdiriləcək, çünki bu, Moskvaya mümkün təzyiq yollarından biridir.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi İnfrastruktur Volodimir Zelenski
    Зеленский: Потери РФ от ударов по инфраструктуре исчисляются миллиардами

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti