Зеленский: Потенциал Украины в производстве дронов и ракет в 2026г будет $35 млрд

Потенциал Украины в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже $35 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, открывая Международный форум оборонных индустрий в Киеве.

"Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже $35 млрд. Несмотря на удары, несмотря на объективную сложность самой этой задачи развития оборонной промышленности", - сказал Зеленский.

Президент страны также подчеркнул, что Украина продолжает создавать национальную оборонную продукцию, которая по части параметров уже опережает многие иностранные аналоги.