Зеленский: Потенциал Украины в производстве дронов и ракет в 2026г будет $35 млрд
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 15:13
Потенциал Украины в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже $35 млрд.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, открывая Международный форум оборонных индустрий в Киеве.
"Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже $35 млрд. Несмотря на удары, несмотря на объективную сложность самой этой задачи развития оборонной промышленности", - сказал Зеленский.
Президент страны также подчеркнул, что Украина продолжает создавать национальную оборонную продукцию, которая по части параметров уже опережает многие иностранные аналоги.
Последние новости
16:03
В Азербайджане в сентябре зафиксирован сильный рост числа выданных госучреждениям доменовИКТ
15:59
В Армении подготовлен проект по срокам призыва и демобилизацииВ регионе
15:57
Турция в январе-июле стала лидером среди стран-покупателей азербайджанского газаЭнергетика
15:55
Фото
В Хачмазском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшиеПроисшествия
15:48
В Москве задержали мужчину, ранившего ножом двух человек на АрбатеВ регионе
15:40
ING: Азербайджан сохраняет внешнюю устойчивость, но баланс текущего счета под давлениемФинансы
15:38
Фото
Садыр Жапаров прибыл в АзербайджанДругие
15:22
Азербайджанский паралимпиец завоевал еще одну медаль на чемпионате ЕвропыИндивидуальные
15:19