    Зеленский: Потенциал Украины в производстве дронов и ракет в 2026г будет $35 млрд

    • 06 октября, 2025
    • 15:13
    Зеленский: Потенциал Украины в производстве дронов и ракет в 2026г будет $35 млрд

    Потенциал Украины в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже $35 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, открывая Международный форум оборонных индустрий в Киеве.

    "Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже $35 млрд. Несмотря на удары, несмотря на объективную сложность самой этой задачи развития оборонной промышленности", - сказал Зеленский.

    Президент страны также подчеркнул, что Украина продолжает создавать национальную оборонную продукцию, которая по части параметров уже опережает многие иностранные аналоги.

    Украина Владимир Зеленский российско-украинская война дроны ракеты
    Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaq

