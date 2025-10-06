Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaq
Digər ölkələr
Ukraynanın yalnız dron və raket istehsalında potensialı gələn il artıq 35 milyard dollar olacaq.
"Report" "İnterfax-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə keçirilən Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Forumunun açılışında bildirib.
"Yalnız dron və raket istehsalında potensialımız gələn il artıq 35 milyard dollar olacaq", - V.Zelenski bildirib.
O, həmçinin vurğulayıb ki, Ukrayna bir çox parametrlərə görə artıq xarici analoqları qabaqlamağa başlayan milli müdafiə məhsulları yaratmağa davam edir.
