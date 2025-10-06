İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 15:59
    Ukraynanın 2026-cı ildə dron və raket istehsalı potensialı 35 milyard dollar olacaq

    Ukraynanın yalnız dron və raket istehsalında potensialı gələn il artıq 35 milyard dollar olacaq.

    "Report" "İnterfax-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Prezidenti Volodimir Zelenski Kiyevdə keçirilən Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi Forumunun açılışında bildirib.

    "Yalnız dron və raket istehsalında potensialımız gələn il artıq 35 milyard dollar olacaq", - V.Zelenski bildirib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Ukrayna bir çox parametrlərə görə artıq xarici analoqları qabaqlamağa başlayan milli müdafiə məhsulları yaratmağa davam edir.

    Dron Raket Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Зеленский: Потенциал Украины в производстве дронов и ракет в 2026г будет $35 млрд

