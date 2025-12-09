Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Зеленский ответил Трампу: Я готов к выборам в любое время

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 20:28
    Зеленский ответил Трампу: Я готов к выборам в любое время

    Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа о проведении выборов в стране.

    Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал итальянской газете La Repubblica.

    "Я всегда готов к выборам", - отметил Зеленский.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что в Украине пора провести новые президентские выборы. По его словам, украинский народ должен иметь возможность сделать выбор, и он не исключает, что действующий президент Зеленский может победить.

    Владимир Зеленский Украина выборы Дональд Трамп
