Зеленский ответил Трампу: Я готов к выборам в любое время
Другие страны
- 09 декабря, 2025
- 20:28
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа о проведении выборов в стране.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал итальянской газете La Repubblica.
"Я всегда готов к выборам", - отметил Зеленский.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что в Украине пора провести новые президентские выборы. По его словам, украинский народ должен иметь возможность сделать выбор, и он не исключает, что действующий президент Зеленский может победить.
Последние новости
21:00
Число погибших при пожаре в Джакарте возросло до 22 - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:52
Бакинский метрополитен продолжает обновлять парк поездовИнфраструктура
20:36
Армения и Германия подписали совместную декларацию о партнерствеВ регионе
20:28
Зеленский ответил Трампу: Я готов к выборам в любое времяДругие страны
20:19
Фото
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевшихПроисшествия
20:14
Видео
Задержаны лица, незаконно продававшие билеты на матч "Карабах"–"Аякс"Происшествия
20:04
Великобритания ввела новые санкции против РФДругие страны
19:54
Фото
Ясин Сойлер: Азербайджан играет роль моста в развитии тюркского мираНаука и образование
19:40