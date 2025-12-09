Зеленский ответил Трампу: Я готов к выборам в любое время

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа о проведении выборов в стране.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал итальянской газете La Repubblica.

"Я всегда готов к выборам", - отметил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico, что в Украине пора провести новые президентские выборы. По его словам, украинский народ должен иметь возможность сделать выбор, и он не исключает, что действующий президент Зеленский может победить.