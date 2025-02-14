Зеленский опроверг заявления о возможной встрече с делегацией РФ в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетит Саудовскую Аравию и Турцию, но не намерен проводить встречи с представителями РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что посетит Саудовскую Аравию и Турцию, но не намерен проводить встречи с представителями РФ.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом украинский лидер сказал журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"У меня будет официальный визит в Саудовскую Аравию для встречи с его королевским высочеством. Затем в Турцию. С россиянами не будет встречи", - заявил Зеленский.

При этом президент Украины не уточнил, когда именно запланирована поездка в Саудовскую Аравию и Турцию.

Накануне, 13 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что представители США, Украины и России проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Также Трамп заявлял, что представители трех стран проведут встречу на Мюнхенской конференции по безопасности. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин опроверг это.