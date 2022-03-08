О нас
Аудио новости

Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине

Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Другие страны
8 марта 2022 г. 14:45
Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине

Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", - сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, вина за смерть людей в Украине лежит на России, а ответственность в том числе на западных странах.

"Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, лидеры западных стран могут обезопасить украинское небо от авиаударов и помочь снять блокаду, но не делают этого.

"Сотни и сотни тысяч людей в городах на грани между жизнью и смертью, буквально, а не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации, жизненно необходимой противоракетной обороны", - сказал Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат всех усилий чтобы "остановить войну".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi