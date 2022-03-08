Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине

Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", - сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, вина за смерть людей в Украине лежит на России, а ответственность в том числе на западных странах.

"Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, лидеры западных стран могут обезопасить украинское небо от авиаударов и помочь снять блокаду, но не делают этого.

"Сотни и сотни тысяч людей в городах на грани между жизнью и смертью, буквально, а не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации, жизненно необходимой противоракетной обороны", - сказал Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат всех усилий чтобы "остановить войну".