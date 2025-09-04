Зеленский обсудил с Трампом усиление давления на Россию

Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский обсудили с президентом США Дональдом Трампом усиление давления на Россию с целью принуждения ее к окончанию войны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом украинский лидер сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

"Сегодня мы говорили с президентом Трампом, мы благодарим за поддержку. Состоялся длительный разговор, детальный, о том, как подталкивать ситуацию к миру. Мы обсудили различные опции, самое главное - это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины, российской машины войны, денег, лишение ресурсов", - подчеркнул Зеленский.