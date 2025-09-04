İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Zelenski Trampla Rusiyaya təzyiqləri artırmağı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 19:48
    Zelenski Trampla Rusiyaya təzyiqləri artırmağı müzakirə edib

    Avropa liderləri və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidenti Donald Trampla Rusiyanı müharibəni dayandırmağa məcbur etmək üçün ona qarşı təzyiqlərin artırılması məsələsini müzakirə ediblər.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna lideri Parisdə Fransa Prezidenti Emmanuel Makronla birgə mətbuat konfransı zamanı deyib.

    "Bu gün biz Prezident Trampla danışdıq, ona verdiyi dəstəyə görə təşəkkür edirik. Vəziyyəti sülhə doğru necə çevirmək barədə uzun və ətraflı söhbətimiz oldu. Müxtəlif variantları müzakirə etdik, amma ən əsası təzyiqdir, iqtisadi tədbirlər də daxil olmaqla, güclü tədbirlərlə müharibəni dayandırmağa məcbur etmək üçün atılacaq addımlardır. Sülhün açarı Rusiya maşınını, rus döyüş maşınının puldan, resurslardan məhrum etməkdir", - Zelenski vurğulayıb.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Зеленский обсудил с Трампом усиление давления на Россию

    Son xəbərlər

    19:48

    Zelenski Trampla Rusiyaya təzyiqləri artırmağı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:44

    Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında fəxri kürsüyə qalxıb

    Fərdi
    19:39

    III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin 3-cü iclası keçirilib

    Fərdi
    19:27

    Taleh Kazımov: "İstedadlar gələcək dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsidir"

    İKT
    19:18

    Azərbaycan millisinin airbadminton üzrə Bakıdakı Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    19:10

    Makron Rusiyanın dialoqdan imtina edəcəyi halda sanksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    19:05

    İlon Mask Trampın IT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşünə dəvət edilməyib

    Digər ölkələr
    18:55

    Makron: "Arzuedənlər koalisiyası"nın 26 ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:47

    Tramp Avropadan Rusiya neftinin alışını dayandırmağı tələb edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti