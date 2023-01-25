О нас

Зеленский обсудил с Макроном урегулирование украинского кризиса

Зеленский обсудил с Макроном урегулирование украинского кризиса Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили дипломатические шаги, направленные на урегулирование украинского кризиса.
Другие страны
25 января 2023 г. 02:48
Зеленский обсудил с Макроном урегулирование украинского кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили дипломатические шаги, направленные на урегулирование украинского кризиса.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале украинского лидера.

"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", - написал Зеленский.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski Makronla müharibəni bitirmək üçün diplomatik addımları müzakirə edib

Другие новости из категории

Норвегия может передать Украине танки Leopard 2
Норвегия может передать Украине танки Leopard 2
25 января 2023 г. 01:53
Шведский премьер хочет восстановить диалог с Турцией  
Шведский премьер хочет восстановить диалог с Турцией  
25 января 2023 г. 01:27
В ООН назвали осквернение Корана в Швеции и Нидерландах безответственной выходкой
В ООН назвали осквернение Корана в Швеции и Нидерландах безответственной выходкой
25 января 2023 г. 00:06
Германия приняла решение о поставках Украине боевых танков Leopard
Германия приняла решение о поставках Украине боевых танков Leopard
24 января 2023 г. 21:46
В штате Вашингтон три человека погибли в результате стрельбы
В штате Вашингтон три человека погибли в результате стрельбы
24 января 2023 г. 21:39
NASA планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс
NASA планирует к 2027 году испытать ядерный ракетный двигатель для полетов на Марс
24 января 2023 г. 21:21
Посольство Швеции в Анкаре закрыто для посещения после скандала со сожжением Корана
Посольство Швеции в Анкаре закрыто для посещения после скандала со сожжением Корана
24 января 2023 г. 20:35
Замгенсека НАТО встретится с главой минобороны Швеции из-за сожжения Корана
Замгенсека НАТО встретится с главой минобороны Швеции из-за сожжения Корана
24 января 2023 г. 20:21
Саакашвили заразился коронавирусом
Саакашвили заразился коронавирусом
24 января 2023 г. 19:58
В индийском городе обрушился дом, три человека погибли
В индийском городе обрушился дом, три человека погибли
24 января 2023 г. 19:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi