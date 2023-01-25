Зеленский обсудил с Макроном урегулирование украинского кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили дипломатические шаги, направленные на урегулирование украинского кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили дипломатические шаги, направленные на урегулирование украинского кризиса.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале украинского лидера.

"В разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности передовыми системами ПВО. Обсудили и дипломатические шаги для завершения войны. Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", - написал Зеленский.