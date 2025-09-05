Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Зеленский обсудил с Коштой членство Украины в ЕС и санкции против России

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 14:30
    Зеленский обсудил с Коштой членство Украины в ЕС и санкции против России

    Президент Украины Владимир Зеленский провел в Ужгороде переговоры с председателем  Европейского совета Антониу Коштой по вопросам членства в ЕС и санкционной политики в отношении России.

    Как передает Report об этом Зеленский написал в соцсети Х .

    По его словам, главными темами его переговоров с Коштой стали участие Украины в европейских инициативах, в частности в инициативе SAFE, продвижение к членству в ЕС, санкционная политика и поддержка устойчивости украинского общества.

    "Речь шла о поддержке наших людей и, прежде всего, детей", -  отметил Зеленский.

    Он напомнил, что накануне вместе с Коштой участвовал в парижской встрече "Коалиции желающих", а также в переговорах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

    По словам Зеленского, сегодня есть шанс сдвинуть ситуацию в сторону большей безопасности и достижения общих результатов как для Украины, так и для Европы.

    Он также сообщил, что ЕС готов обеспечить бесплатное школьное питание для всех украинских детей.

    " В военное время это гарантирует заботу о каждом ребенке, независимо от обстоятельств",- отметил глава правительства.

    Украина Владимир Зеленский Антониу Кошта председатель Европейского совета Евросоюз членство в ЕС
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Zelenski Koşta ilə Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü və Rusiyaya qarşı sanksiyaları müzakirə edib

    Последние новости

    15:40

    Иран и МАГАТЭ проведут в пятницу переговоры в Вене

    В регионе
    15:30

    Эксперт: Заявление России о "компенсации" за самолет AZAL – попытка манипуляции общественным мнением

    Внешняя политика
    15:27

    Световой меч Дарта Вейдера продан на аукционе за $3,65 млн

    Это интересно
    15:25

    Кошта: Делегация ЕС направляется в Вашингтон для координации санкций против России

    Другие страны
    15:24

    СМИ: Франция на грани нового политического кризиса

    Другие страны
    15:24

    Беларусь вручила ноту протеста Польше

    Другие страны
    15:14

    Подсудимый: Я присоединился к созданной Варданяном вооруженной группировке

    Происшествия
    15:10

    СМИ: Вице-премьер Британии подала в отставку из-за скандала с налогами

    Другие страны
    15:04

    Турция и Азербайджан планируют создать водородный летательный аппарат

    Энергетика
    Лента новостей