Зеленский обсудил с Коштой членство Украины в ЕС и санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Ужгороде переговоры с председателем Европейского совета Антониу Коштой по вопросам членства в ЕС и санкционной политики в отношении России.

Как передает Report об этом Зеленский написал в соцсети Х .

По его словам, главными темами его переговоров с Коштой стали участие Украины в европейских инициативах, в частности в инициативе SAFE, продвижение к членству в ЕС, санкционная политика и поддержка устойчивости украинского общества.

"Речь шла о поддержке наших людей и, прежде всего, детей", - отметил Зеленский.

Он напомнил, что накануне вместе с Коштой участвовал в парижской встрече "Коалиции желающих", а также в переговорах с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

По словам Зеленского, сегодня есть шанс сдвинуть ситуацию в сторону большей безопасности и достижения общих результатов как для Украины, так и для Европы.

Он также сообщил, что ЕС готов обеспечить бесплатное школьное питание для всех украинских детей.

" В военное время это гарантирует заботу о каждом ребенке, независимо от обстоятельств",- отметил глава правительства.