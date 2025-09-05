İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Zelenski Koşta ilə Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü və Rusiyaya qarşı sanksiyaları müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 14:43
    Zelenski Koşta ilə Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü və Rusiyaya qarşı sanksiyaları müzakirə edib

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Ujqorodda Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antoniu Koşta ilə Aİ-yə üzvlüyü və Rusiyaya qarşı sanksiya siyasəti ilə bağlı danışıqlar aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə V.Zelenski "X" hesabında yazıb.

    Onun sözlərinə görə, Koşta ilə danışıqların əsas mövzuları Ukraynanın Avropa təşəbbüslərində, xüsusilə SAFE təşəbbüsündə iştirakı, Aİ-yə üzvlüyə doğru irəliləmə, sanksiya siyasəti və Ukrayna cəmiyyətinin dayanıqlılığının dəstəklənməsi ilə bağlı olub.

    "Söhbət insanlarımızın və ilk növbədə, uşaqların dəstəklənməsindən gedib", - Ukrayna lideri qeyd edib.

    O, bir gün əvvəl Koşta ilə birlikdə Parisdə "Arzuedənlər koalisiyası"nın görüşündə, həmçinin ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Avropa liderləri ilə danışıqlarda iştirak etdiyini xatırladıb.

    V.Zelenskinin sözlərinə görə, bu gün vəziyyəti həm Ukrayna, həm də Avropa üçün daha çox təhlükəsizliyə və ümumi nəticələrin əldə olunmasına doğru dəyişmək şansı var.

    O, həmçinin bildirib ki, Aİ ukraynalı uşaqlar üçün pulsuz məktəb yeməyini təmin etməyə hazırdır.

    "Müharibə dövründə bu, şəraitdən asılı olmayaraq, hər bir uşağa qayğını təmin edir", - prezident qeyd edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Zelenski Avropa İttifaqı üzvlük
    Rus Versiası Rus Versiası
    Зеленский обсудил с Коштой членство Украины в ЕС и санкции против России

    Son xəbərlər

    15:33

    Belarus Polşaya nota verib

    Digər ölkələr
    15:29

    Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşib

    Futbol
    15:19

    Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    15:15

    BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyib

    Xarici siyasət
    15:14

    KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa verib

    Digər ölkələr
    15:14

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    15:13

    "Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    15:08

    Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilib

    Digər
    15:05

    Son 8 ayda Azərbaycanda beyin ölümü keçirmiş üç nəfərin orqanları başqasına transplantasiya olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti