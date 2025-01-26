Зеленский обратился к партнерам: Санкции против России важны

Необходимо усилить поддержку Киева, и в этом плане санкции против РФ играют важную роль.

Необходимо усилить поддержку Киева, и в этом плане санкции против РФ играют важную роль.

Как сообщает Report , он написал об этом в своем обращении к партнерам заявил в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский.

"Санкции против России важны. Важно снижение цены на нефть", - подчеркнул он.

По мнению украинского лидера, Кремль можно остановить только решительной позицией: "Мы постоянно работаем с нашими партнерами над укреплением обороноспособности (Украины - ред.)".

Отметим, что ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлогг отметил важность снижения цены на нефть до 45 долларов.