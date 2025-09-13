Зеленский обратился к Европе: Не ищите оправданий, чтобы не применять санкции

Украина призвала европейских партнеров прекратить искать оправдания для неприменения дополнительных санкций в отношении РФ.

Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

Обращаясь к европейским странам, он подчеркнул, что только санкции могут положить конец войне, которую ведет Россия:

"Каждый, кто хочет окончания этой войны, должен предпринять необходимые шаги для остановки российской военной машины. Мы ожидаем от США решительных шагов, сильной санкционной и тарифной политики. Такой политики, которая станет серьезным аргументом для всего мира".

"Если Путин не хочет мира, его нужно принудить к миру. Война Путина закончится только тогда, когда он – лично он – не сможет ее продолжать", – подчеркнул Зеленский.