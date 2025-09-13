Zelenski Avropaya səslənib: Sanksiya tətbiq etməmək üçün bəhanə axtarmayın
Digər ölkələr
- 13 sentyabr, 2025
- 20:18
Mən bütün tərəfdaşlarımızdan xahiş edirəm: daha sanksiyaların tətbiq edilməməsi üçün bəhanə axtarmağı dayandırın.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Telegram" kanalında yazıb.
O, Avropa ölkələrinə müraciət edərək yalnız sanksiyaların Rusiyanın apardığı müharibəyə son qoya biləcəyini vurğulayıb:
"Bu müharibənin sona çatmasını istəyən hər kəs Rusiya müharibə maşınının dayandırılması üçün zəruri olan addımları atmalıdır. Biz ABŞ-dən güclü addımlar, güclü sanksiya və tarif siyasəti gözləyirik. Elə bir siyasət ki, dünya üçün ciddi arqument olsun".
"Əgər Putin sülh istəmirsə, onu sülhə məcbur etmək lazımdır. Putinin müharibəsi, yalnız o – şəxsən özü – onu davam etdirə bilməyəndə bitəcək", - Zelenski qeyd edib.
Son xəbərlər
20:44
Londonda etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıbDigər ölkələr
20:30
Polşa Rusiya təhdidinə görə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, hava limanı bağlanıbDigər ölkələr
20:26
Argentina Ukraynaya qoşun göndərmə imkanını nəzərdən keçirirDigər ölkələr
20:25
Tbilisidə "Vizasız rejimi qoruyaq" adlı aksiya keçirilirRegion
20:18
Zelenski Avropaya səslənib: Sanksiya tətbiq etməmək üçün bəhanə axtarmayınDigər ölkələr
20:07
Madriddə bardakı partlayışda xəsarət alanların sayı 25-ə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:02
Foto
Cəlilabadın Göytəpə şəhərində şəhid adı daşıyan küçələr asfaltlanıbDaxili siyasət
19:54
Slovakiyada idman təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölübDigər ölkələr
19:40