İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Zelenski Avropaya səslənib: Sanksiya tətbiq etməmək üçün bəhanə axtarmayın

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 20:18
    Zelenski Avropaya səslənib: Sanksiya tətbiq etməmək üçün bəhanə axtarmayın

    Mən bütün tərəfdaşlarımızdan xahiş edirəm: daha sanksiyaların tətbiq edilməməsi üçün bəhanə axtarmağı dayandırın.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "Telegram" kanalında yazıb.

    O, Avropa ölkələrinə müraciət edərək yalnız sanksiyaların Rusiyanın apardığı müharibəyə son qoya biləcəyini vurğulayıb:

    "Bu müharibənin sona çatmasını istəyən hər kəs Rusiya müharibə maşınının dayandırılması üçün zəruri olan addımları atmalıdır. Biz ABŞ-dən güclü addımlar, güclü sanksiya və tarif siyasəti gözləyirik. Elə bir siyasət ki, dünya üçün ciddi arqument olsun".

    "Əgər Putin sülh istəmirsə, onu sülhə məcbur etmək lazımdır. Putinin müharibəsi, yalnız o – şəxsən özü – onu davam etdirə bilməyəndə bitəcək", - Zelenski qeyd edib.

    Zelenski Avropa Ukrayna sanksiya
    Зеленский обратился к Европе: Не ищите оправданий, чтобы не применять санкции

    Son xəbərlər

    20:44

    Londonda etirazçılarla polis arasında qarşıdurma yaşanıb

    Digər ölkələr
    20:30

    Polşa Rusiya təhdidinə görə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib, hava limanı bağlanıb

    Digər ölkələr
    20:26

    Argentina Ukraynaya qoşun göndərmə imkanını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:25

    Tbilisidə "Vizasız rejimi qoruyaq" adlı aksiya keçirilir

    Region
    20:18

    Zelenski Avropaya səslənib: Sanksiya tətbiq etməmək üçün bəhanə axtarmayın

    Digər ölkələr
    20:07

    Madriddə bardakı partlayışda xəsarət alanların sayı 25-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:02
    Foto

    Cəlilabadın Göytəpə şəhərində şəhid adı daşıyan küçələr asfaltlanıb

    Daxili siyasət
    19:54

    Slovakiyada idman təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    19:40

    Fransanın müxalifət nümayəndəsi: Etirazlar Makronun istefası ilə nəticələnməlidir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti