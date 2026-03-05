Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Зеленский: Нефтепровод "Дружба" может заработать в течение месяца-полтора

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 18:37
    Зеленский: Нефтепровод Дружба может заработать в течение месяца-полтора

    Нефтепровод "Дружба", серьезно поврежденный россиянами в конце января, может заработать в течение месяца-полтора.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам совещания в Офисе президента.

    "Мы можем передать информацию, что в течение этих полутора месяцев восстановление (нефтепровода "Дружба") возможно… Но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено, и возможно параллельно работы продолжаться", – сказал украинский лидер.

    При этом он выразил обеспокоенность тем, что от возобновления работы "Дружбы" для поставки нефти из РФ Венгрии и Словакии зависит предоставление странами Евросоюза финансовой помощи Украине.

    "Мы все подготовим, а решение будет тогда в соответствии с ними", – добавил глава государства.

    Владимир Зеленский Украина Нефтепровод Дружба
