Зеленский: Нефтепровод "Дружба" может заработать в течение месяца-полтора

Нефтепровод "Дружба", серьезно поврежденный россиянами в конце января, может заработать в течение месяца-полтора.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам совещания в Офисе президента.

"Мы можем передать информацию, что в течение этих полутора месяцев восстановление (нефтепровода "Дружба") возможно… Но это не значит, что будет восстановлено то, что было разрушено, и возможно параллельно работы продолжаться", – сказал украинский лидер.

При этом он выразил обеспокоенность тем, что от возобновления работы "Дружбы" для поставки нефти из РФ Венгрии и Словакии зависит предоставление странами Евросоюза финансовой помощи Украине.

"Мы все подготовим, а решение будет тогда в соответствии с ними", – добавил глава государства.