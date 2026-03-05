Zelenski: "Drujba" neft kəməri ay yarım ərzində fəaliyyətini bərpa edə bilər
Digər ölkələr
- 05 mart, 2026
- 20:25
Yanvarın sonunda Rusiya tərəfindən ciddi zədələnmiş "Drujba" neft kəməri ay yarım ərzində işə düşə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Prezident Ofisində keçirilən müşavirənin yekunlarına dair brifinqdə bildirib.
"Biz məlumat verə bilərik ki, bu ay yarıma "Drujba" neft kəmərinin bərpası mümkündür... Lakin bu o demək deyil ki, dağıdılan hər şey bərpa olunacaq, ola bilsin ki, işlər paralel şəkildə davam etsin", - Ukrayna Prezidenti deyib.
Eyni zamanda o bildirib ki, Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən Ukraynaya maliyyə yardımının göstərilməsinin "Drujba" kəmərinin yenidən fəaliyyətə başlaması və Rusiya neftinin Macarıstan ilə Slovakiyaya tədarükünün bərpasından asılı olması narahatlıq doğurur.
Son xəbərlər
21:12
Kuyunçiç: İranın Naxçıvana hücumları müharibənin yayılma riskini artırırXarici siyasət
21:07
Ərdoğan Makronla İrandakı hadisələri müzakirə edibRegion
21:03
Mirziyoyev İlham Əliyevə zəng edib, İranın Azərbaycana hücumunu qınayıbXarici siyasət
20:57
Foto
Qazax stadionunun güləş zalı əsaslı təmir ediləcəkFərdi
20:56
Starmer: Britaniya Qətərə qırıcılar göndərirDigər ölkələr
20:56
BMT nümayəndəliyi İranın Naxçıvana zərbələri fonunda Azərbaycanla həmrəylik bildiribXarici siyasət
20:55
Litva Naxçıvana hücumu qətiyyətlə pisləyirXarici siyasət
20:55
Ermənistan məhkəməsi Karapetyanın ev dustaqlığı ilə bağlı apellyasiya şikayətini rədd edibRegion
20:54