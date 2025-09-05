Зеленский назвал содержательной встречу с премьером Словакии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо была содержательной.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Благодарю этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", - сказал Зеленский .

Зеленский также отметил, что проинформировал премьера Словакии о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и результатах заседания "Коалиции желающих".