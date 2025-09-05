Зеленский назвал содержательной встречу с премьером Словакии
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 18:59
Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо была содержательной.
Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
"Благодарю этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", - сказал Зеленский .
Зеленский также отметил, что проинформировал премьера Словакии о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и результатах заседания "Коалиции желающих".
Последние новости
20:14
Фото
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных преступлениях армянВнутренняя политика
20:10
Правительство ЮАР поддержало заявку министерства спорта на проведение в стране Гран-при "Формулы-1"Формула 1
20:06
Зеленский: Украина готова обеспечивать Словакию энергиейДругие страны
19:59
Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших месторождений в АзербайджанеЭнергетика
19:50
Норвегия снизила потолок цен на российскую нефть вслед за ЕСДругие страны
19:38
Дэвид Лэмми назначен новым вице-премьером ВеликобританииДругие страны
19:34
Видео
AYNA вносит изменения в схему движения на улице Короглу Рахимова в БакуИнфраструктура
19:20
Египет выступил против переселения палестинцев на свою территориюДругие страны
19:16