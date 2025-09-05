Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Зеленский назвал содержательной встречу с премьером Словакии

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 18:59
    Зеленский назвал содержательной встречу с премьером Словакии

    Президент Владимир Зеленский сообщил, что встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо была содержательной.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    "Благодарю этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", -  сказал Зеленский .

    Зеленский также отметил, что проинформировал премьера Словакии о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и результатах заседания "Коалиции желающих".

