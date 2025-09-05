İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Digər ölkələr
    • 05 sentyabr, 2025
    • 19:24
    Zelenski Slovakiyanın Baş naziri ilə görüşünü məzmunlu adlandırıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso ilə görüşünün məzmunlu olduğunu bildirib.

    Bu barədə "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir.

    "Bu səfərə görə təşəkkür edirəm. Bizim məzmunlu söhbətimiz oldu. Bu dialoqu davam etdirəcəyik", - V.Zelenski bildirib.

    O həmçinin qeyd edib ki, Slovakiyanın Baş nazirini ABŞ Prezidenti Donald Trampla söhbəti və "İstəklilər koalisiyası"nın iclasının nəticələri barədə də məlumatlandırıb.

    Зеленский назвал содержательной встречу с премьером Словакии

