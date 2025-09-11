Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Зеленский назвал самые сильные санкции для экономики России

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 14:11
    Зеленский назвал самые сильные санкции для экономики России

    Президент Украины Владимир Зеленский перечислил потенциальные меры, которые стали бы наилучшим санкционным ударом по России.

    Как сообщает Report, об этом украинский лидер написал в соцсети Х.

    "Приоритеты включают российский банковский сектор и банки в странах, которые продолжают торговать с Россией, а также инфраструктуру теневого флота, который пополняет бюджет российской войны: капитанов судов, страховщиков, терминалы, используемые для отгрузки нефти, и операторов рынка, которые допускают российские схемы", - отметил он.

    Зеленский подчеркнул, что также это станет противодействием существующим схемам обхода санкций.

    "Готовим специальный санкционный инструмент Европы, который ограничит доступ России к определенным критическим товарам. Продолжаются консультации между Евросоюзом и Соединенными Штатами, чтобы объединить возможности санкционного давления, в частности против заработков от российских энергоресурсов", – сказал президент.

    Он добавил, что Украина планирует на национальном уровне продолжить присоединение к санкциям против РФ, которые вводят партнеры.

