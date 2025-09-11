İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Zelenski Rusiya iqtisadiyyatı üçün ən güclü zərbə hesab etdiyi sanksiyaları açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 14:34
    Zelenski Rusiya iqtisadiyyatı üçün ən güclü zərbə hesab etdiyi sanksiyaları açıqlayıb

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyaya qarşı ən yaxşı sanksiya zərbəsi ola biləcək potensial tədbirləri sadalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna lideri "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Prioritetlər Rusiya bank sektorunu və onunla ticarəti davam etdirən ölkələrdəki bankları, həmçinin Rusiyanın kölgə donanmasının infrastrukturunu: gəmi kapitanlarını, sığortaçıları, bəzi terminalları əhatə edir", - o qeyd edib.

    V.Zelenski vurğulayıb ki, bu həmçinin mövcud sanksiyalardan yan keçmə sxemlərinə qarşı mübarizə olacaq: "Rusiyanın müəyyən kritik mallara çıxışını məhdudlaşdıracaq xüsusi sanksiya aləti hazırlayırıq".

    O əlavə edib ki, Ukrayna milli səviyyədə tərəfdaşların Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara qoşulmağı davam etdirməyi planlaşdırır.

    Volodimir Zelenski Rusiya Ukrayna Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Зеленский назвал самые сильные санкции для экономики России
    Zelenskyy names sanctions, which he considers most powerful blow to Russian economy

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    15:17

    "ACWA Power" Azərbaycandakı külək enerjisi layihəsində lokalizasiya prosesini 2 ilə yekunlaşdıracaq

    Energetika
    15:15

    NATO Rumıniyada 5 min hərbçinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    15:14

    "Qarabağ" klubu iki nigeriyalı futbolçu transfer edib - EKSKLÜZİV

    Futbol
    15:11

    Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:04

    Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilib

    ASK
    15:04

    Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedib

    Digər ölkələr
    15:02

    Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib

    Fərdi
    14:58

    "AzərEnerji" "Masdar" şirkəti ilə "yaşıl enerji" layihələrini müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti