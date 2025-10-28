Зеленский назвал причину лишения гражданства экс-мэра Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишение гражданства бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова было вызвано наличием у него паспорта России.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил журналистам.
По словам украинского лидера, Служба безопасности Украины (СБУ) имеет достаточно доказательств о наличии у Труханова российского гражданства. Он также отметил о наличии данных из реестров Государственной пограничной службы, подтверждающие эти факты.
"Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает - меня, честно говоря, не интересует", - рассказал Зеленский.
Как подчеркнул президент, решение о лишении Труханова гражданства не является политическим.
Отметим, что 14 октября Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Геннадия Труханова, занимавшего тогда пост мэра Одессы.