    Зеленский назвал причину лишения гражданства экс-мэра Одессы

    • 28 октября, 2025
    • 13:29
    Зеленский назвал причину лишения гражданства экс-мэра Одессы

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лишение гражданства бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова было вызвано наличием у него паспорта России.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил журналистам.

    По словам украинского лидера, Служба безопасности Украины (СБУ) имеет достаточно доказательств о наличии у Труханова российского гражданства. Он также отметил о наличии данных из реестров Государственной пограничной службы, подтверждающие эти факты.

    "Сколько там паспортов, какие настоящие, какие поддельные, кто это делает - меня, честно говоря, не интересует", - рассказал Зеленский.

    Как подчеркнул президент, решение о лишении Труханова гражданства не является политическим.

    Отметим, что 14 октября Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Геннадия Труханова, занимавшего тогда пост мэра Одессы.

    Zelenski sabiq merin vətəndaşlıqdan məhrum edilməsinin səbəbini açıqlayıb

