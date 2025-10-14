Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 20:33
    Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы

    Президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, данное решение было принято на основании предоставленных Службой безопасности Украины документов, подтверждающих наличие у Труханова гражданства РФ и связей с Москвой.

    В отношении чиновника начато расследование. Одновременно создается новая городская военная администрация для управления Одессой, руководство которой будет поручено Сергею Лысаку, ныне возглавляющему Днепропетровскую область.

    Напомним, что в Украине городские мэры избираются местными жителями на выборах. Одесса в настоящее время является одной из ключевых целей РФ в рамках российско-украинской войны.

