Зеленский лишил гражданства Украины мэра Одессы
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 20:33
Президент Украины Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, данное решение было принято на основании предоставленных Службой безопасности Украины документов, подтверждающих наличие у Труханова гражданства РФ и связей с Москвой.
В отношении чиновника начато расследование. Одновременно создается новая городская военная администрация для управления Одессой, руководство которой будет поручено Сергею Лысаку, ныне возглавляющему Днепропетровскую область.
Напомним, что в Украине городские мэры избираются местными жителями на выборах. Одесса в настоящее время является одной из ключевых целей РФ в рамках российско-украинской войны.
