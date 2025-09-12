Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Зеленский: Нам нужно еще "несколько Келлогов"

    Другие страны
    • 12 сентября, 2025
    • 18:50
    Зеленский: Нам нужно еще несколько Келлогов

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что присутствие представителя президента США Кита Келлога в стране способствует сдерживанию воздушных атак России.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве.

    "Хочу поблагодарить генерала Келлога. Мы знали, что у США есть ПВО, сильнее Patriot", – заявил он, после чего с улыбкой добавил: "Мы бы хотели еще несколько таких систем для нашего государства".

    По словам Зеленского, дополнительные системы ПВО "Келлог" могут направиться в другие регионы страны для того, чтобы обеспечить отсутствие российской атаки также на эти регионы.

    "Это не шутка. Когда в Киеве представитель США, россияне воздерживаются от массированных ударов. С представителями других государств это не работает, и это не работает с представителями международных организаций", – пояснил он. "Поэтому мы готовы предоставить генералу Келлогу гражданство, квартиру, все", – в шутку добавил он.

