İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Ukrayna prezidenti: Bizə daha bir neçə "Kelloq" lazımdır

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 19:53
    Ukrayna prezidenti: Bizə daha bir neçə Kelloq lazımdır

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloqun ölkədə olmasının Rusiyanın hava hücumlarının qarşısını almağa kömək etdiyini bildirib.

    "Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Kiyevdə keçirilən illik "Yalta European Strategy" (Yalta Avropa Strategiyası) görüşündə bildirib.

    "General Kelloqa təşəkkür etmək istərdim. Bilirik ki, ABŞ-nin "Patriot"dan daha güclü hava hücumundan müdafiə sistemləri var" deyən Zelenski daha sonra gülümsəyərək sözlərinə əlavə edib: "Biz bu sistemlərdən daha bir neçəsini istərdik".

    Onun sözlərinə görə, Rusiyanın ölkənin ayrı-ayrı bölgələrinə hücumunun qarşısını almaq üçün həmin bölgələrdə əlavə "Kelloq" hava hücumundan müdafiə sistemləri də olmalıdır.

    "Bu, zarafat deyil. ABŞ nümayəndəsi Kiyevdə olanda ruslar kütləvi zərbələrdən çəkinirlər. Digər dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri olanda bu keçmir, onlara məhəl qoymurlar", - Zelenski vurğulayıb. O zarafatla əlavə edib ki, bu səbəbdən də general Kelloqa vətəndaşlıq, mənzil, bir sözlə, hər şey verməyə hazırdırlar.

    ABŞ Ukrayna Volodimir Zelenski
    Зеленский: Нам нужно еще "несколько Келлогов"

    Son xəbərlər

    20:13

    Türkiyədə meşə yanır, təyyarə və helikopterlər cəlb olunub

    Region
    20:07

    Sibiqa: Gələn həftə Ukraynaya Polşa hərbçilərindən ibarət nümayəndə heyəti gələcək

    Digər ölkələr
    20:04
    Foto

    Dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək filmlərin layihə müsabiqəsi üzrə növbəti pitçinq keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:53

    Ukrayna prezidenti: Bizə daha bir neçə "Kelloq" lazımdır

    Digər ölkələr
    19:42
    Foto

    Zəngəzur dəhlizinin reallaşması fonunda Türkiyə ilə əlaqələrin perspektivləri müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    19:40

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"a məğlub olub

    Futbol
    19:36

    ATƏT Parlament Assambleyası Cənubi Qafqazdakı prosesləri alqışlayır

    Xarici siyasət
    19:30

    Astarada yeniyetməni avtomobil vurub

    Hadisə
    19:27
    Foto

    BMT Baş Assambleyası Fələstin-İsrail münaqişəsinin iki dövlət prinsipi üzrə həlli haqqında bəyannaməni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti