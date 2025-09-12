Ukrayna prezidenti: Bizə daha bir neçə "Kelloq" lazımdır
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloqun ölkədə olmasının Rusiyanın hava hücumlarının qarşısını almağa kömək etdiyini bildirib.
"Report" Ukrayna KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o, Kiyevdə keçirilən illik "Yalta European Strategy" (Yalta Avropa Strategiyası) görüşündə bildirib.
"General Kelloqa təşəkkür etmək istərdim. Bilirik ki, ABŞ-nin "Patriot"dan daha güclü hava hücumundan müdafiə sistemləri var" deyən Zelenski daha sonra gülümsəyərək sözlərinə əlavə edib: "Biz bu sistemlərdən daha bir neçəsini istərdik".
Onun sözlərinə görə, Rusiyanın ölkənin ayrı-ayrı bölgələrinə hücumunun qarşısını almaq üçün həmin bölgələrdə əlavə "Kelloq" hava hücumundan müdafiə sistemləri də olmalıdır.
"Bu, zarafat deyil. ABŞ nümayəndəsi Kiyevdə olanda ruslar kütləvi zərbələrdən çəkinirlər. Digər dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri olanda bu keçmir, onlara məhəl qoymurlar", - Zelenski vurğulayıb. O zarafatla əlavə edib ki, bu səbəbdən də general Kelloqa vətəndaşlıq, mənzil, bir sözlə, hər şey verməyə hazırdırlar.