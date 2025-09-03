Зеленский: Нам нужно больше, чем 30 документов о гарантиях безопасности

Украина подписала с партнерами около 30 документов по гарантиям безопасности, однако этого недостаточно для того, чтобы не иметь никаких рисков после войны.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас где-то есть около 30 документов гарантий безопасности, но они разные, они помогают во время войны. Да, мы рассчитываем на поддержку определенных стран, с учетом двусторонних отношений, но сейчас, когда мы говорим о гарантиях безопасности от стран, нам нужно больше, чем эти документы", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По его словам, необходимы юридически обязывающие гарантии безопасности.

"Мы не хотели бы иметь никаких рисков после этой войны для Украины, для безопасности Европы независимо от того, кто будет лидером той или иной страны", - подчеркнул глава государства.

Как сообщалось, 29 августа Зеленский заявил, что Украина хочет, чтобы гарантии безопасности от стран Европы и США были поддержаны парламентами и Конгрессом.

"Мы хотим юридически обязывающие гарантии безопасности. Мы не хотим Будапештского меморандума, мы не хотим Минских соглашений. Мы хотим документов, серьезных", - отметил президент.