İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Zelenski: Bizə təhlükəsizlik zəmanətlərinə dair 30-dan çox sənəd lazımdır

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 18:12
    Zelenski: Bizə təhlükəsizlik zəmanətlərinə dair 30-dan çox sənəd lazımdır

    Ukrayna tərəfdaşları ilə təhlükəsizlik zəmanətlərinə dair 30-a yaxın sənəd imzalayıb, lakin bu, müharibədən sonra heç bir riskin olmaması üçün kifayət deyil.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə Prezidenti Volodimir Zelenski bildirib.

    "Bizim təhlükəsizlik zəmanətlərinə dair təxminən 30-a yaxın sənədimiz var. Biz ikitərəfli münasibətləri nəzərə alaraq, müəyyən ölkələrin dəstəyinə ümid edirik, lakin ölkələrin təhlükəsizlik zəmanətləri verməsinə gəlincə, bizə bu sənədlərdən daha çox lazımdır", - V.Zelenski Danimarkanın Baş naziri Mette Frederiksenlə birgə mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, hüquqi cəhətdən məcburi olan təhlükəsizlik zəmanətləri lazımdır.

    "Biz bu müharibədən sonra Ukrayna və Avropanın təhlükəsizliyi üçün heç bir risk istəmirik", - dövlət başçısı vurğulayıb.

    Rusiya Ukrayna müharibə
    Rus Versiası Rus Versiası
    Зеленский: Нам нужно больше, чем 30 документов о гарантиях безопасности

    Son xəbərlər

    19:08

    Qarabağda Azərbaycan QHT-lərinin Əməkdaşlıq Forumu keçiriləcək

    Qarabağ
    19:02
    Video

    "Özbəkistan 24" kanalı "Baku TV" haqqında xüsusi süjet hazırlayıb

    Media
    18:52

    Misir Prezidenti azərbaycanlı alimi birinci dərəcəli ordenlə təltif edib

    Diaspor
    18:51

    Azərbaycanlı akademik BMT-nin Cenevrə sammitində Qərbi azərbaycanlıların hüquqları barədə çıxış edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Putin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində problemlərin olduğunu etiraf edib

    Digər
    18:36

    ABŞ-Gürcüstan hərbi tərəfdaşlığı müzakirə olunub

    Region
    18:31

    Ali təhsil müəssisələrinin boş qalan yerlərinə qəbul nəticələri elan olunub

    Elm və təhsil
    18:31

    Putin: Rusiya Ukrayna ilə danışıqların səviyyəsini artırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    18:30

    Zelenski: Ukrayna Donbasdan qoşunlarını çıxarmaq niyyətində deyil

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti