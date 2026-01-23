Зеленский: На переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войны

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби представители Украины, США и России обсуждают параметры завершения российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

"Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор… говорят про параметры завершения войны", - сказал Зеленский.