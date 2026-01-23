Зеленский: На переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войны

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 22:17
    На трехсторонних переговорах в Абу-Даби представители Украины, США и России обсуждают параметры завершения российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в своем Telegram-канале.

    "Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор… говорят про параметры завершения войны", - сказал Зеленский.

