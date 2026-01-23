Зеленский: На переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войны
Другие страны
- 23 января, 2026
- 22:17
На трехсторонних переговорах в Абу-Даби представители Украины, США и России обсуждают параметры завершения российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в своем Telegram-канале.
"Почти каждый час мне докладывают украинские представители, они находятся сейчас в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор… говорят про параметры завершения войны", - сказал Зеленский.
Последние новости
22:39
Хакан Фидан: Турция продолжит вносить вклад в мир и стабильность на БалканахВ регионе
22:17
Зеленский: На переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войныДругие страны
22:02
Азербайджан полностью выполнил финансовые обязательства перед ООН на 2026 годВнешняя политика
21:56
Мерц: Соглашение о свободной торговле ЕС с MERCOSUR демократически легитимноДругие страны
21:39
Президент Турции принял участников второго заседания Балканской платформы мираВ регионе
21:21
Директор ФБР вывез из Мексики в США двух разыскиваемых преступниковДругие страны
21:09
Орбан назвал "финансовой бомбой" план ЕС по восстановлению УкраиныДругие страны
20:54
Премьер-лига: "Нефтчи" сыграл вничью с "Зиря"Футбол
20:48