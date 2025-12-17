İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Zelenski: Əbu-Dabi danışıqlarında müharibənin bitməsi üçün parametrlər müzakirə olunur

    Digər ölkələr
    • 24 yanvar, 2026
    • 00:08
    Zelenski: Əbu-Dabi danışıqlarında müharibənin bitməsi üçün parametrlər müzakirə olunur

    Ukrayna, ABŞ və Rusiya nümayəndələri Əbu-Dabidə keçirilən üçtərəfli danışıqlarda Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin bitməsi üçün parametrləri müzakirə edirlər.

    "Report"un məlumatına görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bunu teleqram kanalındakı açıqlamasında bildirib.

    "Ukrayna nümayəndələri mənə demək olar, hər saat hesabat verirlər. Hazırda onlar Əmirliklərdədir. Ukrayna, Amerika və Rusiya nümayəndə heyətləri də bu gün oradadır. Artıq söhbətimiz olub. Müharibənin bitməsi üçün parametrləri müzakirə edirlər", - Zelenski bildirib.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharbəsi danışıqlar
