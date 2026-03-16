Зеленский: Мы предотвратили крупную наступательную операцию ВС РФ

Силы обороны Украины предотвратили стратегическую наступательную операцию российской армии.

Как передает Report, об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Я хочу поблагодарить наших военных, которые защищают украинские позиции, уничтожают вражеские силы. Силы обороны Украины сорвали российскую стратегическую наступательную операцию, которую РФ планировала на этот март. И хотя атаки и штурмы продолжаются, но их интенсивность и масштаб не тот, который был запланирован ВС РФ", - говорится в публикации.

По словам Зеленского, российская армия наиболее интенсивно наращивает силы на Запорожском направлении: "Российская армия там пытаются наращивать свои силы, но мы их уничтожаем".