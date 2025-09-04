Зеленский: Мы предложили США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба
- 04 сентября, 2025
- 22:27
Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба.
Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале по итогам разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
"Также говорили о максимальной защите украинского неба. Пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны уносить жизни. Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба", - написал он.
Пресс-служба украинского президента уточнила, что в разговоре приняли участие также президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Марк Карни, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.