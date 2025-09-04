Трамп, Зеленский и европейские лидеры проводят переговоры в формате видеоконференции
Другие страны
- 04 сентября, 2025
- 16:53
Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры ряда европейских стран начали переговоры в режиме видеоконференции.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
Отметим, что в четверг в Париже проходит встреча "коалиции желающих" в рамках поддержки Украины.
Последние новости
18:14
Число пострадавших в ДТП в Джалилабаде достигло восьми человек - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
18:08
В Лондоне в результате ДТП с двухэтажным автобусом пострадали 17 человекДругие страны
18:07
В одном из ресторанов Хачмаза содержали животных из Красной книгиЭкология
17:57
Фариз Рзаев принял участие в 20-м Бледском стратегическом форумеВнешняя политика
17:50
Зеленский: Главная гарантия безопасности Украины - сильная армияДругие страны
17:45
Госслужба расследует атаки на TelegramИКТ
17:44
В Газахе за 8 месяцев разминировано 122 гаВнутренняя политика
17:34
Рашад Алекперов: ИИ в живописи не дает желаемого эффектаИскусство
17:29