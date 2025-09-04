Трамп, Зеленский и европейские лидеры проводят переговоры в формате видеоконференции

Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры ряда европейских стран начали переговоры в режиме видеоконференции.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

Отметим, что в четверг в Париже проходит встреча "коалиции желающих" в рамках поддержки Украины.