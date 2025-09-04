Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 16:53
    Трамп, Зеленский и европейские лидеры проводят переговоры в формате видеоконференции

    Президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры ряда европейских стран начали переговоры в режиме видеоконференции.

    Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

    Отметим, что в четверг в Париже проходит встреча "коалиции желающих" в рамках поддержки Украины.

