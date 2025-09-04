Tramp, Zelenski və Avropa liderləri videokonfrans formatında danışıqlar aparırlar
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 16:59
ABŞ Prezidenti Donald Tramp, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, həmçinin bir sıra Avropa ölkələrinin liderləri videokonfrans rejimində danışıqlara başlayıblar.
"Report" xəbər verir ki , bu barədə Fransa KİV-ləri Yelisey sarayına istinadən məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, sentyabrın 4-ü Parisdə Ukraynaya dəstək çərçivəsində "istəklilər koalisiyası"nın görüşü keçirilir.
