    Zelenski: Biz ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi format təklif etdik

    • 04 sentyabr, 2025
    • 22:49
    Zelenski: Biz ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi format təklif etdik

    Rəsmi Kiyev ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi formatın nəzərdən keçirilməsini təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski teleqram kanalında ABŞ lideri Donald Trampla söhbətindən sonra bildirib.

    "Biz Ukrayna səmasının maksimum mühafizəsi haqqında da danışdıq. Nə qədər ki, sülh yoxdur, ukraynalılar Rusiyanın daimi hücumlarından asılı olmamalıdır, Rusiya raketləri və pilotsuz təyyarələri insan həyatına son qoymamalıdır. Ukrayna ABŞ-yə Ukrayna səmasının qorunması üçün xüsusi formatın nəzərdən keçirilməsini təklif edib", - o yazıb.

