Zelenski: Biz ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi format təklif etdik
Digər ölkələr
- 04 sentyabr, 2025
- 22:49
Rəsmi Kiyev ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi formatın nəzərdən keçirilməsini təklif edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski teleqram kanalında ABŞ lideri Donald Trampla söhbətindən sonra bildirib.
"Biz Ukrayna səmasının maksimum mühafizəsi haqqında da danışdıq. Nə qədər ki, sülh yoxdur, ukraynalılar Rusiyanın daimi hücumlarından asılı olmamalıdır, Rusiya raketləri və pilotsuz təyyarələri insan həyatına son qoymamalıdır. Ukrayna ABŞ-yə Ukrayna səmasının qorunması üçün xüsusi formatın nəzərdən keçirilməsini təklif edib", - o yazıb.
Son xəbərlər
22:49
Zelenski: Biz ABŞ-yə Ukrayna səmasını qorumaq üçün xüsusi format təklif etdikDigər ölkələr
22:44
ABŞ Ekvadorda qoşun yerləşdirməyi nəzərdən keçirirDigər ölkələr
22:39
Foto
Azərbaycan millisi İslandiya ilə oyunöncəsi son məşqinə çıxıbFutbol
22:37
OPEC+ neft hasilatının 2 faiz azaldılması ilə bağlı razılaşmanı üstələyibEnergetika
22:31
Braziliyalı qapıçı sinəsi ilə penaltini qaytarandan sonra ölübFutbol
22:28
Azərbaycan millisinin futbolçusu: "İslandiyadan əliboş qayıtmaq istəmirik"Futbol
22:27
Bakının dörd rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
22:13
NATO-nun 10-dan çox ölkəsi Baltikyanı ölkələrdə təlimlər keçirirDigər ölkələr
22:06