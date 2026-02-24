Зеленский: Кредит в 90 млрд евро от ЕС - реальная гарантия безопасности Украины

Решение Европейского союза о предоставлении Украине 90 евро млрд кредита в течение двух лет является реальной финансовой гарантией безопасности.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас на столе лежит важное решение о предоставлении Украине 90 евро млрд поддержки в течение двух лет. Это реальная финансовая гарантия нашей безопасности и нашей устойчивости, и она должна быть реализована. И я благодарю всех, кто работает над тем, чтобы это произошло", - сказал Зеленский в обращении к Европейскому парламенту во вторник.

Он также отметил, что Украина получила два дня назад часть пакета помощи в противовоздушной обороне, но нуждается в ракетах к Patriot.

"Мы благодарны за последний пакет противовоздушной помощи. Я не могу поделиться всеми деталями, но половина пакета уже здесь. Она поступила два дня назад", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украине нужны ракеты PAC-2, и PAC-3 от США и призвал ускорить меры для подготовки к следующей зиме.

Напомним, что 11 февраля депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге проголосовали за кредит для Украины на 2026-2027 гг. в размере 90 млрд евро. Из них 60 млрд планируется потратить на оборонные цели Украины. Еще 30 млрд будет выделено на макрофинансовую помощь или бюджетную поддержку, которая будет предоставляться через механизм Ukraine Facility. Теперь Совет ЕС должен принять окончательное официальное решение по регламенту о предоставлении кредита.