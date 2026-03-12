Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи

Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи для обеспечения энергобезопасности Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с румынским коллегой Никушором Даном.

"Это позволит передавать Украине значительно большие объемы электроэнергии при аварийных запросах на фоне постоянных атак РФ по украинской энергетической инфраструктуре", - отметил он.

По его словам, первый энергетический интерконнектор между Украиной и Румынией планируют завершить до конца года. Что касается второго, большего интерконнектора, стороны также стремятся максимально сократить сроки его строительства, отметил Зеленский.

Напомним, ранее Словакия отказалась от аварийных поставок электроэнергии Украине после прекращения транзита через страну российской нефти по трубопроводу "Дружба".