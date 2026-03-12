Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 18:32
    Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи

    Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи для обеспечения энергобезопасности Украины.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с румынским коллегой Никушором Даном.

    "Это позволит передавать Украине значительно большие объемы электроэнергии при аварийных запросах на фоне постоянных атак РФ по украинской энергетической инфраструктуре", - отметил он.

    По его словам, первый энергетический интерконнектор между Украиной и Румынией планируют завершить до конца года. Что касается второго, большего интерконнектора, стороны также стремятся максимально сократить сроки его строительства, отметил Зеленский.

    Напомним, ранее Словакия отказалась от аварийных поставок электроэнергии Украине после прекращения транзита через страну российской нефти по трубопроводу "Дружба".

    Украина Румыния электроэнергетика Владимир Зеленский
    Zelenski: Kiyev və Buxarest iki yeni elektrik ötürmə xətti inşa edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    19:01
    Фото

    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн

    Внешняя политика
    19:01

    Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:58

    Совет морской организации ООН проведет экстренную сессию по Ближнему Востоку

    Другие страны
    18:55

    КСИР применил четыре типа ракет в рамках операции "Правдивое обещание-4"

    В регионе
    18:48

    На борту авианосца США вспыхнул пожар, двое пострадали

    Другие страны
    18:40

    ЦБА: Через МКЦ в прошлом году проведены операции на 40,3 млрд манатов

    Финансы
    18:34

    Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в Иране

    В регионе
    18:32

    Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи

    Другие страны
    18:27

    ЦБА: Стоимость транзакций путем СМП повысилась на 90,1%

    Финансы
    Лента новостей