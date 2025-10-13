Зеленский: Из-за российских атак Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию

Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 21:58
    После атак ВС РФ на энергообъекты Украины, возможно, понадобится импорт электроэнергии.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский сегодня на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Киеве.

    "После одной-двух подобных атак ВС РФ на Украину, возможно, понадобится импорт электроэнергии. Киев в течение всей полномасштабной войны в зимний сезон прибегал к импорту газа. Эта линия для нас открыта и сейчас. Другой вопрос - это то, что Россия атакует наши газовые хранилища, водоснабжение и значительную часть нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому мы уже начали говорить об импорте газа в необходимых для нас объемах", - сказал Зеленский.

    Zelenski: Rusiyanın hücumlarından sonra Ukraynada elektrik enerjisinin idxalına ehtiyac yaranır

