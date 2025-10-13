Зеленский: Из-за российских атак Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию

После атак ВС РФ на энергообъекты Украины, возможно, понадобится импорт электроэнергии.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский сегодня на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Киеве.

"После одной-двух подобных атак ВС РФ на Украину, возможно, понадобится импорт электроэнергии. Киев в течение всей полномасштабной войны в зимний сезон прибегал к импорту газа. Эта линия для нас открыта и сейчас. Другой вопрос - это то, что Россия атакует наши газовые хранилища, водоснабжение и значительную часть нашей энергетической инфраструктуры. Поэтому мы уже начали говорить об импорте газа в необходимых для нас объемах", - сказал Зеленский.