    Zelenski: Rusiyanın hücumlarından sonra Ukraynada elektrik enerjisinin idxalına ehtiyac yaranır

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 21:43
    Rusiyanın hücumlarından sonra Ukraynada elektrik enerjisinin idxalına ehtiyac yaranır.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bu gün Kiyevdə Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Əgər biz bu və ya digər hücumlardan sonra elektrik enerjisi ilə problemlər yaşayacağıqsa, onu idxal etməli olacağıq. Ukrayna genişmiqyaslı müharibə ərzində bütün qış mövsümlərində elektrik enerjisi idxalından az da olsa istifadə edib. Bu xətt bizim üçün indi də açıqdır. Digər məsələ Rusiyanın qaz anbarlarımıza, su təchizatına və qaz infrastrukturumuzun əhəmiyyətli hissəsinə hücum etməsidir. Ona görə də artıq qaz idxalı haqqında danışmağa başlamışıq, bizə nə qədər lazım olacağı barədə öz qiymətləndirməmiz var, - V.Zelenski deyib.

    Volodimir Zelenski Kaya Kallas elektrik enerjisi
    Зеленский: Из-за российских атак Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию

