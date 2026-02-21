Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Зеленский и Рютте обсудили подготовку к предстоящим переговорам с РФ и США

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 17:59
    Зеленский и Рютте обсудили подготовку к предстоящим переговорам с РФ и США

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

    "Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы. И я рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают", - подчеркнул украинский лидер.

    Зеленский также проинформировал Рютте о подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров с США и РФ, а также о позициях сторон.

    По его словам, еще одной темой беседы стала ситуация в энергетической отрасли Украины: "Обсудили ситуацию в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL. Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку".

    Владимир Зеленский Марк Рютте НАТО Украина
    Ты - Король

    Последние новости

    18:14

    В Азербайджане за прошлый месяц автотранспортом перевезено около 150 млн пассажиров

    Инфраструктура
    17:59

    Зеленский и Рютте обсудили подготовку к предстоящим переговорам с РФ и США

    Другие страны
    17:52

    В Азербайджане в январе морским транспортом перевезено около 660 тыс. тонн грузов

    Инфраструктура
    17:42

    Венгрия допустила прекращение поставок электроэнергии Украине вслед за Словакией

    Другие страны
    17:30

    Азербайджан начал экспорт антифриза в Доминиканскую Республику и Египет

    Бизнес
    17:20

    МВД: В Азербайджане за сутки выявлено около 40 фактов, связанных с наркотиками

    Происшествия
    17:06

    Посол Азербайджана провела переговоры с министром по внешним делам и сотрудничеству Монако

    Внешняя политика
    16:54

    В Великобритании будут расследовать деятельность брата Карла III на посту торгового посланника

    Другие страны
    16:38
    Фото

    Закир Гасанов проверил деятельность подразделений ПВО

    Армия
    Лента новостей