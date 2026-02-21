Зеленский и Рютте обсудили подготовку к предстоящим переговорам с РФ и США
- 21 февраля, 2026
- 17:59
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.
Как передает Report, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Скоординировали позиции по всем ключевым вопросам нашей дипломатической работы. И я рад, что во многом наши с Марком взгляды совпадают", - подчеркнул украинский лидер.
Зеленский также проинформировал Рютте о подготовке к следующему раунду трехсторонних переговоров с США и РФ, а также о позициях сторон.
По его словам, еще одной темой беседы стала ситуация в энергетической отрасли Украины: "Обсудили ситуацию в энергетике и необходимость дальнейшей работы по программе PURL. Благодарен каждой европейской стране, которая инвестирует в нашу защиту через PURL. Марк, спасибо за поддержку".
