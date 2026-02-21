Zelenski ilə Rütte Rusiya ilə qarşıdakı danışıqlara hazırlığı müzakirə ediblər

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    • 21 fevral, 2026
    • 19:09
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski NATO-nun baş katibi Mark Rütte ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, Zelenski bu barədə teleqram kanalında məlumat yayıb.

    "Diplomatik işimizin bütün əsas məsələləri üzrə mövqeləri əlaqələndirdik və mən şadam ki, bir çox məsələlərdə Markla baxışlarımız üst-üstə düşür", - Ukrayna lideri vurğulayıb.

    Zelenski həmçinin Rütteni ABŞ və Rusiya ilə növbəti üçtərəfli danışıqlar raunduna hazırlıq, eləcə də tərəflərin mövqeləri barədə məlumatlandırıb.

    Onun sözlərinə görə, söhbətin daha bir mövzusu Ukraynada energetika sahəsindəki vəziyyət olub: "Energetika sahəsindəki vəziyyəti və PURL proqramı üzrə sonrakı işlərin zəruriliyini müzakirə etdik. PURL vasitəsilə bizim müdafiəmizə sərmayə qoyan hər bir Avropa ölkəsinə minnətdaram. Mark, dəstəyə görə təşəkkür edirəm".

    Зеленский и Рютте обсудили подготовку к предстоящим переговорам с РФ и США

