Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопросы оборонного сотрудничества, противовоздушной обороны и дальнейшей поддержки Киева со стороны союзников.

Как передает Report, об этом он написал в телеграм-канале.

По словам Зеленского, главной темой переговоров стало усиление давления на Россию и завершение разработки международных гарантий безопасности для Украины.

"Сейчас тот момент, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого необходимо продолжать усиливать давление на РФ, увеличивать поддержку Украины и завершить работу над гарантиями безопасности", - отметил украинский лидер.

Он также добавил, что провел встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Зеленский сообщил, что проинформировал чешского премьера о последствиях российских ударов по украинским энергетическим объектам: "Чехия уже помогает нам в вопросе восстановления, и мы говорили, как еще можно поддержать энергетическую устойчивость Украины и наших людей".

Также стороны обсудили вопросы реализации совместных оборонных проектов, инициативы по усилению защиты украинского неба.

"Есть общая позиция: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону", - подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщалось, Зеленский в четверг прибыл в Брюссель для участия на заседание Европейского совета.