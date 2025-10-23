Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и поддержку Украины
- 23 октября, 2025
- 17:40
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном вопросы оборонного сотрудничества, противовоздушной обороны и дальнейшей поддержки Киева со стороны союзников.
Как передает Report, об этом он написал в телеграм-канале.
По словам Зеленского, главной темой переговоров стало усиление давления на Россию и завершение разработки международных гарантий безопасности для Украины.
"Сейчас тот момент, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого необходимо продолжать усиливать давление на РФ, увеличивать поддержку Украины и завершить работу над гарантиями безопасности", - отметил украинский лидер.
Он также добавил, что провел встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.
Зеленский сообщил, что проинформировал чешского премьера о последствиях российских ударов по украинским энергетическим объектам: "Чехия уже помогает нам в вопросе восстановления, и мы говорили, как еще можно поддержать энергетическую устойчивость Украины и наших людей".
Также стороны обсудили вопросы реализации совместных оборонных проектов, инициативы по усилению защиты украинского неба.
"Есть общая позиция: санкции и замороженные российские активы должны быть направлены на поддержку Украины, на нашу защиту и оборону", - подчеркнул Зеленский.
Как ранее сообщалось, Зеленский в четверг прибыл в Брюссель для участия на заседание Европейского совета.