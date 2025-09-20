Зеленский: Гарантии безопасности не должны ждать окончания войны
Другие страны
- 20 сентября, 2025
- 13:37
Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятным, что финального документа об окончании войны с Россией не будет.
Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.
По словам украинского лидера, разговоры о том или ином сценарии подписания мирного договора риторические.
Зеленский убежден, что гарантии безопасности нужны раньше, чем будет вероятный договор об окончании войны.
"Никто не рассматривает модель "корейскую", "финскую" или любую другую", - сказал он, отметив что в Украине сложилась особая ситуация, требующая индивидуального подхода, - "Мы знаем, какие гарантии безопасности нам важны".
Президент Украины также подчеркнул, что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны.
