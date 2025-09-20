İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    • 20 sentyabr, 2025
    • 13:44
    Zelenski: Təhlükəsizlik zəmanətləri müharibənin bitməsini gözləməməlidir

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya ilə müharibənin başa çatması haqqında yekun sənədin olmayacağını ehtimal edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV-ləri məlumat yayıb.

    Ukrayna liderinin sözlərinə görə, sülh müqaviləsinin bu və ya digər ssenari üzrə imzalanması barədə söhbətlər ritorikdir.

    V.Zelenski əmindir ki, təhlükəsizlik zəmanətləri müharibənin başa çatması haqqında ehtimal olunan müqavilədən daha əvvəl lazımdır.

    "Heç kim "Koreya", "Finlandiya" və ya hər hansı başqa modeli nəzərdən keçirmir", - o qeyd edib.

    V.Zelenski bildirib ki, Ukraynada fərdi yanaşma tələb edən xüsusi vəziyyət yaranıb: "Biz hansı təhlükəsizlik zəmanətlərinin bizim üçün vacib olduğunu bilirik".

    Ukrayna Prezidenti, həmçinin vurğulayıb ki, təhlükəsizlik zəmanətləri müharibənin bitməsini gözləməməlidir.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Volodimir Zelenski
